Ola de calor en costa oeste y alarma de tormenta tropical en Florida agobia a EEUU

Las lluvias y una intensa ola calor azotan a EEUU, pero ahora la alarma se enfoca ante la llegada de la posible primera tormenta tropical del año.

Así lo advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), ente que emitió una alerta por la posible llegada de la primera tormenta tropical al estado de Florida durante esta semana.

Todo este escenario, en medio de la ola de calor que agobia a millones de personas en la costa oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con la información compartida por el NHC, una perturbación que se desarrolla cerca de la costa occidental del Golfo de México se convertirá en la primera tormenta tropical del año, con un primer impacto en la región de Texas, que posee una advertencia por Tormenta Tropical para este miércoles.

En ese sentido, los pronósticos prevén que los vientos en la zona alcancen los 64 kilómetros por hora. Las probabilidades de que la perturbación se convierta en tormenta tropical son del 80 %, y en caso de que suceda, recibirá el nombre de Alberto.

El amplio sistema se encuentra ubicado a unos 615 kilómetros (380 millas) al sureste de La Pesca (México) y a 755 kilómetros (470 millas) al sureste de Brownsville (Texas).

En concreto, se ha emitido una vigilancia de tormenta tropical durante las próximas 48 horas para partes de la costa de Texas, desde Port O’Connor hacia el sur, hasta la desembocadura del Río Grande.

4am CDT Tue: Tropical Storm Warnings have been issued for coastal Texas from Port O'Connor southward to the Mouth of the Rio Grande. Heavy rainfall and moderate coastal flooding are the biggest concerns. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/cAAtc9MZJj

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 18, 2024