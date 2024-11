Otro magnate estadounidense manifiesta su emoción por la elección de Trump en EEUU

Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo, también reaccionó ante el triunfo ya confirmado este miércoles, 6 de noviembre, de Donald Trump sobre Kamala Harris, que lo convirtió en el presidente número 47 de EEUU.

“Felicitaciones a nuestro 45.º y ahora 47.º presidente por su extraordinario regreso político y su decisiva victoria. Ninguna nación tiene mayores oportunidades. Le deseamos a Donald Trump mucho éxito en su tarea de liderar y unir a los Estados Unidos que todos amamos”, expresó el también fundador de Amazon en su perfil oficial de X (Twitter).

Otros empresarios como Dana White y Elon Musk también felicitaron al ahora presidente electo por su victoria, estando también presentes en los eventos que celebraron el triunfo del candidato republicano.

De hecho, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, fue posiblemente el partidario más destacado de los republicanos en este ciclo electoral. Incluso, los apoyó con más de 130 millones de dólares en gastos y mensajes incesantes en X, su red social.

Big congratulations to our 45th and now 47th President on an extraordinary political comeback and decisive victory. No nation has bigger opportunities. Wishing @realDonaldTrump all success in leading and uniting the America we all love.

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 6, 2024