«Parece más grande»: La impactante vista del huracán Milton desde el espacio

El astronauta Matthew Dominick compartió un timelapse de su sobrevuelo por el huracán Milton la mañana de este miércoles, 9 de octubre, a pocas horas de que toque tierra en Florida.

De acuerdo a lo expresado en sus redes, «la tormenta parece más grande que ayer, pero menos simétrica».

El huracán Milton, actualmente en categoría 4, se ha intensificado como «enormemente peligroso» y mantiene su trayectoria rumbo a la costa de Florida, según los últimos datos facilitados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Además, las autoridades indican que amenaza con fuertes vientos, inundaciones y marejadas ciclónicas destructivas.

Incluso señalan que Tampa Bay podría enfrentar una marejada ciclónica récord de entre 3 y 4,5 metros. Por lo que instan a la población a tomar las precauciones necesarias.

El Centro Nacional de Huracanes informó que Milton probablemente mantendrá su condición de huracán mayor cuando toque tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Timelapse flying by Hurricane Milton today about 2 hours ago. Storm looks bigger but less symmetric than yesterday.

1/2000 sec, f8, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/XUjQEJPOGg

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 9, 2024