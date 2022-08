Pareja de venezolanos conquista La Florida con su emprendimiento

Millones de Venezolanos se han visto en la necesidad de salir del país en los últimos años, en Caraota Digital nos sentimos cerca de ellos, los representamos como medio y los impulsamos para que otros se inspiren a alcanzar sus sueños. En esta ocasión les presentamos la historia de una pareja joven, que con un bebe como responsabilidad decidieron emigrar, con la satisfacción de unos años después poder ser reconocidos dentro de su gremio como uno de los mejores.

¿Cómo surgió la compañía?

Nuestra historia comenzó hace 6 años, cuando llegamos a este país muy enfocados en que queríamos oportunidades diferentes para nuestro hijo que tenia 1 año para ese momento. Un día tomamos la decisión, vendimos todas nuestras pertenencias y compramos un ticket de avión que nos llevó a alcanzar sueños que no sabíamos que teníamos. Reny, mi esposo, se vino primero, caminó incansablemente como todo emigrante para conseguir trabajo lo más pronto posible porque no había capacidad económica para esperar que cayera el trabajo soñado del cielo. La primera semana consiguió trabajo limpiando apartamentos, tomaba un bus 3 horas para hacer su trabajo y regresar a casa le tomaba la misma cantidad de tiempo, pero nunca dudó de sus habilidades y apoyándose en sus más de 10 años de experiencia en el campo de la publicidad a los 8 días de haber llegado logró conseguir un contrato para una empresa, la cual luego de un año de trabajo lo solicitó al país y le otorgó certificación laboral. Trabajó durante 3 años diseñando para ellos hasta que comenzó a buscar clientes por su cuenta y un día de abril de 2019 nació Holographic Design and Printing services, solo por motivos de facturación y orden. Sin muchas expectativas. Solo le dimos nombre a ese “ingreso extra”.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que crearon la empresa?

Holographic como empresa fue creada el 2 de abril de 2019, pero la experiencia diseñando la tenemos desde 2006 lo que suma unos 16 años en el rubro. Yo, como esposa he ido aprendiendo el oficio con los años y hoy en día es un negocio que depende de los dos y representa nuestro soporte económico.

¿Qué diferencia a Holographic Design del resto de las empresas que prestan el mismo servicio?

Lo que nos diferencia es la pasión y el amor que sentimos por nuestro oficio, al punto de hacerlo gratis si es necesario. Nos identificamos con el cliente y nos ponemos en su lugar para poder ofrecerles el mejor servicio y la más alta calidad en productos. También nos gusta apoyar empresas que están surgiendo porque sabemos lo difícil que son los comienzos, esa ayuda definitivamente también nos ha hecho crecer.

¿Cuál es el principal problema que resuelve la compañía?

Resolvemos problemas de comunicación principalmente para que nuestros clientes tengan coherencia en cuanto a la imagen que ofrecen y proyectan. Hacemos el trabajo adecuado para que su imagen sea visible y de esa forma impulsamos sus ventas.

¿En qué consiste el servicio?

Consiste en solucionar rápida e inteligentemente las necesidades gráficas del cliente con una amplia variedad de opciones que se adaptan a cualquier tipo de producto o servicio y cualquier presupuesto.

¿Cuáles son las ventajas de obtener el servicio?

La principal ventaja es que somos la herramienta más efectiva para incrementar la presencia de las marcas en el mercado, hacerlos resaltar sobre la competencia y educamos al público en general sobre lo que el cliente ofrece para atraerlos y generar la venta.

¿Cuáles son las preguntas frecuentes y dudas de los clientes sobre su servicio?

Siempre nos preguntan sobre el diseño, si lo incluimos o si deben enviarlo. Afortunadamente contamos con un equipo de diseñadores gráficos que está a la disposición del cliente y que es capaz no solo de crear sino de asesorar al cliente sobre lo que necesita. Diseñamos, imprimimos e instalamos. También nos preguntan mucho si trabajamos fuera del estado de la Florida y la respuesta es que si, podemos enviar nuestro trabajo y trasladarnos a cualquier parte del país. En el caso de los wallpapers el tema de las medidas siempre genera dudas en el cliente, pero les asesoramos y en algunos casos tomamos personalmente las medidas para evitar errores. Nos apoyamos en la tecnología para ser más eficientes, y así apoyamos en la selección del diseño a través de video llamadas y otras herramientas.

Nos llegan muchos clientes que están comenzado su negocio desde cero, en esos casos los apoyamos en todo, desde tarjetas de presentación, flyers, uniformes, servicio de vinil para storefronts, logos en acrílico, signs y muchísimas cosas más.

¿Qué resultados han obtenido y cuántas familias se han favorecido?

Nuestro mejor resultado ha sido el apoyo de nuestros clientes, que repitan con nosotros cada vez que necesiten un nuevo servicio publicitario, que nos hacen saber que están genuinamente complacidos con nuestro servicio y atención y además nos recomienden sin siquiera solicitárselos . Han sido cientos de empresas y por ende familias las que nos han dado el privilegio de ser parte de sus comienzos y aún tienen nuestro sello en sus lugares de trabajo, seguimos trabajando y aprendiendo siempre para crecer con ellos.

¿Cuáles son los logros y resultados del último año?

Este último año ha sido un año de mucho aprendizaje y crecimiento para nosotros como compañía. Aprendimos a soltar la responsabilidad que hasta hace muy poco nos tomábamos solos y entendimos que en equipo todo fluye mucho mejor y creamos un equipo maravilloso compuesto por 4 diseñadores gráficos y un departamento de marketing y social media que ha sido esencial en nuestro crecimiento y posicionamiento. Hemos podido acceder a máquinas nuevas soñadas desde el primer día y que nos ha ayudado a mejorar y ampliar nuestros productos y servicios y lo más importante es que este último año pudimos realmente vivir 100% de nuestro sueño. Holographic Design sustenta nuestra familia y de allí nuestro compromiso con hacer nuestro trabajo cada día mejor.

¿Qué consejo le darías a otros venezolanos que han decidido emigrar y emprender en nuevo negocio?

Emigrar nunca es fácil. No importa el país al que hayas escogido para buscar mejores oportunidades, desde el momento en que sales de tu zona de confort para enfrentar un mundo completamente diferente, eres valiente y Dios recompensa la valentía, es por eso que hoy te puedo decir que no importa en el lugar del mundo donde estés, si estás enfocado en lo que quieres, lo vas a alcanzar. La línea no siempre será recta pero no hay mayor bendición que esa porque el éxito no nos hace lo que somos, son los tropiezos los que nos hacen cada vez mejor. Levántate las veces que sean necesarias y continua.