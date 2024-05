Por este motivo te pueden negar la ciudadanía de EEUU, incluso aprobando los exámenes

¿Por cuál motivo te pueden negar la ciudadanía de EEUU, incluso aprobando los exámenes? Se trata de una información que muchas personas quieren tener a la mano. Y, que además, asusta mucho, y evidencia la complejidad del proceso.

Lo primero a destacar, es que al obtener la ciudadanía del país norteamericano podrás vivir y trabajar de forma permanente y legal.

Asimismo, los ciudadanos estadounidenses están protegidos de ser detenidos por motivos de inmigración y de ser deportados.

En consecuencia, no puedes ser deportado a tu país de origen por infringir ciertas leyes estadounidenses. Y, no menos importante, los ciudadanos de EEUU no están obligados a llevar consigo una prueba de su estatus de ciudadanía, salvo al entrar o salir del país.

EXÁMENES IMPORTANTES

Para poder obtener la ciudadanía de los Estados Unidos no solo tiene que cumplir con los documentos que nos piden, sino también aprobar dos exámenes.

Uno de ellos es el de idioma para demostrar que se domina el inglés. El otro es el de conocimiento de cívico e historia del país. Pero incluso, aprobando estas pruebas te pueden negar la ciudadanía estadounidense.

Ese paso más a superar es el relacionado con la ceremonia de naturalización. Acá debes realizar un juramento en inglés y es obligatoria la asistencia, pues si no se hace puede quedar cancelado el trámite.

En concreto, de que no asistir, todo el proceso se suspenderá. En este caso, existe una solución. Se debe presentar una solicitud a través del formulario N-445 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés).

Esto último, se hace con una carta en la que debes pedir una nueva fecha de ceremonia y dando las razones por las que no se asistió al evento anterior.