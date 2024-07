Por estos motivos no todos los demócratas apoyan que Biden retire su candidatura

No todos los demócratas apoyan que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, retire su candidatura y opción a la reelección en las próximas elecciones de noviembre.

Así lo han manifestado algunos líderes del Partido Demócrata, quienes rechazaron la sugerencia de algunos militantes de base y los editoriales de The New York Times y The Atlanta Journal-Constitution de que abandonara la carrera por un candidato más joven.

«Oh, absolutamente no», dijo el senador demócrata de Georgia Raphael Warnock al programa «Meet the Press» de la cadena NBC.

«Ocurren malos debates. La pregunta es: ‘¿A quién se ha presentado Donald Trump aparte de él mismo y de personas como él?’ Estoy con Joe Biden y nuestra tarea es asegurarnos de que supere la línea de meta en noviembre», agregó.

Por su parte, e, representante Jim Clyburn de Carolina del Sur, un destacado partidario de Biden, dijo en el programa “State of the Union” de CNN: “No creo que Joe Biden tenga problemas para liderar durante los próximos cuatro años porque ha hecho un gran trabajo al liderar durante los últimos tres años y medio. Siempre digo que el mejor predictor del comportamiento futuro es el desempeño pasado”. Sostuvo que lo que sucedió en el debate fue una “sobrecarga de preparación”.

Mientras continúa el debate, lo cierto es que si Biden abandonara antes de su nombramiento oficial en agosto, se crearía una «batalla campal entre los demócratas», ya que no existe ningún mecanismo para que él o cualquier otro designe a un sucesor.

Lo que se sabe, es que se necesita una mayoría de los aproximadamente 4.000 delegados comprometidos para ganar la nominación del partido. Biden ya ha ganado 3.900 de ellos.

TRUMP LO DEJÓ TOCADO

En tanto, no está claro si Biden renunciará, pero lo que sí parece una realidad, es que el debate contra Donald Trump no habría dejado bien parado al jefe de Estado con los demócratas. De hecho, muchos estarían planteando la renuncia de su candidatura para las elecciones de noviembre.

“Esto fue como un campeón de boxeo que sube al ring lejos de su mejor momento y necesita que su esquina tire la toalla”, contó un legislador demócrata, añadiendo que se refería a que Biden debería abandonar la carrera.