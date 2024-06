Por «homófobos», retiran todos los carteles de «prohibido girar en U» en Los Ángeles

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez, anunció el retiro de todos los carteles de «prohibido girar en U» (No U-Turn, en inglés), al ser calificados de «homófobos» por supuestamente estar dirigidos en contra de miembros de la comunidad Lgbtiq+.

En palabras del concejal, los letreros de «No U-Turn» y «No Cruising» se implementaron en 1997 para «atacar y perseguir» a este grupo. De acuerdo a informes, los homosexuales usaban el ‘Cruising’ para conocerse, coquetear y drogarse juntos.

«Este tipo de homofobia persistió en Silver Lake 30 años después de las protestas de ‘Black Cat’. Y los restos físicos de esa intolerancia permanecieron en nuestras calles hasta ayer (martes), cuando nos unimos a Niyath Raman para finalmente quitar los carteles», escribió Soto Martínez.

“No U-Turn” Signs were installed with “No Cruising” signs in Silver Lake in 1997 to target and persecute the LGBTQ+ community.

(1/2) pic.twitter.com/gJ9qNXp2wL

— Hugo Soto-Martínez (@HugoForCD13) June 11, 2024