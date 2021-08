POR INSEGURO: Alcalde de Miami Beach desmantelaría distrito de entretenimiento en South Beach

El pasado miércoles, Dan Gelber, el alcalde de Miami Beach, dijo que hay que desmantelar el "distrito de entretenimiento de South Beach", debido a los recientes acontecimientos violentos en la zona.

Aunque no todos los ciudadanos en el área están de acuerdo con el alcalde, muchos propietarios de negocios, gerentes de restaurantes y hoteles, y algunos vecinos locales, manifestaron estar preocupados por el nivel de delincuencia en las calles de Ocean Drive.

Gelber comunicó que, no cree que sea seguro. "No hay duda de que a veces no es seguro".

A plena luz del día, el pasado martes, un hombre armado disparó contra un peatón en frente del hotel Winter Haven en la calle 14. En el video se puede ver que el peatón corrió y el hombre armado dobló la esquina en Ocean Drive, según reseñó Local 10.

EL TIROTEO MÁS DESCONCERTANTE ENTRE LOS RESIDENTES DE OCEAN DRIVE:

Alrededor de las 6:23 p.m. del pasado martes, Marquita Bradford aseguró haber visto a un hombre apuntado con un arma a un niño pequeño, y escuchar a otro hombre decir: "Ese es mi hijo", quien luego se interpuso entre el arma de fuego y su hijo para recibir él los disparos, en La Cervecería de Barrio (restaurante mexicano) ubicado entre Ocean Drive y la calle 14.

El pistolero había escogido a su víctima al azar, mientras estaba bajo los efectos de estupefacientes; el sospechoso fue detenido a tan solo 4 minutos después de haber disparado, y lo identificaron como Tamarius David, de 22 años; y fue condenado por asesinar a Dustin Wakefield, un padre de 21 años que se encontraba cenando junto a su esposa e hijo mientras disfrutaba de unos días de vacaciones.

También en otro tiroteo, un conocido emprendedor como Zwë, que reside en Miami Beach, patinaba por el paseo marítimo cuando escuchó disparos en Lummus Park. Resulta que un turista de Georgia, le estaba disparando a otro turista de Colorado.

Zwë escribió en Twitter, "Si están en Miami Beach, manténganse alejados... Veo a una pareja escondida detrás de una pared gritando que salte con ellos. Los disparos comenzaron a sonar y luego fueron los gritos más fuertes durante 20 minutos. Tan insensato. Estoy rezando".