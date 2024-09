«Prepárense para irse»: Trump advierte a migrantes que acabará con CBP One y el parole humanitario

El candidato presidencial, Donald Trump, advirtió a todos los migrantes irregulares que en caso de llegar a la Casa Blanca eliminará la aplicación de CBP One y el programa del parole humanitario.

Incluso acotó que revocará los parole concedidos actualmente.

“Lo revocaría. Y ellos se irían. Y la aplicación es mala. Pero lo peor son los vuelos porque, ya sabes, intentaron decir: ‘Vamos a endurecer un poco la frontera’… Tenían aviones volando sobre la frontera”, dijo Trump a Fox News en referencia al parole humanitario.

El parole humanitario implementado inicialmente para venezolanos en 2022, se extendió actualmente para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Esta situación ha generado una crisis migratoria en Estados Unidos que ve como los refugios en grandes ciudades como Nueva York están colapsados.

“La frontera está llena de inmigrantes ilegales, personas que no deberían estar en nuestro país, yendo al Medio Oeste, yendo a todos lados, porque ahora todo es un estado fronterizo”, dijo el expresidente.

Desde su implementación más de 813.000 inmigrantes han llegado por la aplicación CBP One que permite realizar citas en la frontera de EEUU. Mientras tanto otros 530.000 han arribado mediante el parole.

“Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Prepárense para irse porque van a salir muy rápido”, recalcó Trump.

Durante su primer mandato, Trump fue especialmente solidario con la migración venezolana, a quienes no deportaba y les otorgaba el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y siguió con los programas de refugio a nicaragüenses y cubanos. Aunque intensificó las deportaciones para personas de otras nacionalidades como la mexicana o demás países de Latinoamérica y el Caribe.

No obstante, en los últimos meses ha criticado severamente como las nuevas olas migratorias han traído a los Estados Unidos a delincuentes, incluidos miembros del Tren de Aragua.

Hay más de dos millones de solicitudes al programa migratorio, según datos filtrados de un informe.

No obstante, la situación con los migrantes irregulares tampoco es clara con la candidata Kamala Harris. Al ser preguntada si mantendría los programas de parole humanitario y CBP One si es electa en noviembre, no respondió directamente.

“Como vicepresidenta, apoyó el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, la reforma más fuerte en décadas para proporcionar los recursos necesarios para la seguridad fronteriza”, dijo un vocero de campaña de Harris.

“Como presidenta, luchará por soluciones fuertes e inteligentes para asegurar la frontera, mantener seguras a las comunidades y reformar nuestro sistema de inmigración roto”, añadió el vocero de la actual vicepresidente de Estados Unidos.