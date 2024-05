Primer día de deliberación en el juicio contra Trump concluyó sin veredicto

El jurado encargado del juicio penal en Nueva York contra el expresidente de EEUU Donald Trump, no dictó un veredicto en su primer día de deliberación.

Según medios locales, tras más de cuatro horas deliberando, el jurado envió al juez Juan Merchan dos solicitudes. La primera de ellas para revisar cuatro testimonios relacionados con David Pecker, un antiguo editor de tabloides que ayudó a enterrar historias negativas del magnate, y con Michael Cohen, su exabogado y mano derecha.

En su segunda solicitud, el grupo de 12 personas —siete hombres y cinco mujeres— pidió que el juez volviera a leerles las instrucciones que les dio este miércoles, un proceso que se aplazará al jueves y durará media hora.

Asimismo, el juez pidió a los miembros del jurado que no hablaran del caso con nadie. En concreto, que no dieran información a cambio de ningún beneficio.

También les pidió que no visitaran páginas de internet, ni leyeran informaciones del caso en medios de prensa. «No deben revisar nada en Google ni buscar información sobre el caso», afirmó el juez Juan Merchán.

Lo que se detalló, es que el jurado retomará sus labores a las 9:30 de la mañana de este jueves.

El juicio se centra en un reembolso que Trump le hizo a su exabogado personal y «reparador», Michael Cohen. El hombre declaró que le ordenaron pagarle a Stormy Daniels 130.000 dólares a cambio de su silencio sobre su supuesta aventura con Trump.

Los fiscales han descrito esto como un intento de «influir ilegalmente» en las elecciones de 2016.

Realizar este tipo de pagos en los Estados Unidos no constituyen un delito. No obstante, la Fiscalía alegó que Trump no declaró ese dinero como gasto de campaña, por lo que violó la legislación electoral estadounidense.