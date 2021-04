Puerto de Miami hace historia al recibir a este supercarguero (video)

Hito en el Puerto de Miami (PortMiami). Durante este martes, la terminal recibió al CMA CGM Argentina, un enorme carguero que tiene la longitud de tres campos de fútbol y la capacidad de transportar hasta 15.000 contenedores.

La embarcación es la más grande que ha llegado al PortMiami desde la inauguración de ese desembarcadero.

“Hoy el Puerto de Miami estableció un nuevo récord con la llegada del buque portacontenedores CMA CGM Argentina”, aseguraron los administradores del fondeadero, a través de la cuenta oficial en Twitter.

Today #PortMiami set a new record for the largest container ship to ever call at a Florida port with the arrival of the @cmacgm Argentina. The more than 15,000 TEU vessel is 23 containers wide and about three football fields.#PortMiamiStrong #PortMiamiProud pic.twitter.com/R4atu48bC1

— PortMiami (@PortMiami) April 6, 2021