¿Qué virtudes ve en Kamala Harris? La pregunta de una votante latina que puso a «sudar» a Trump

¿Qué virtudes ve en la actual vicepresidente de EEUU, Kamala Harris? Esa fue la pregunta de una votante latina que puso a «sudar» al aspirante republicano para volver a la Casa Blanca, Donald Trump.

«Qué difícil pregunta. La pregunta más difícil. Las otras preguntas estaban fáciles. No soy su admirador. Me parece que ha hecho mucho daño a nuestro país. En la frontera, con la inflación. Con tantas otras cosas», dijo el exmandatario durante una sesión organizada por la cadena hispana Televisa-Univision en la ciudad de Doral, en Florida.

Durante el foro varios ciudadanos, de origen latino, y escogidos independientemente pudieron formular preguntas a Trump.

«Pero tiene la habilidad de sobrevivir. De pronto ya hubiera salido de la contienda. Esa es una gran habilidad que algunos tienen y otros no. Parece que tiene amistades de muy larga duración. Esa no es una habilidad, pero es algo bueno. Y parece que se desenvuelve bien, me gustan algunas de las declaraciones que hace, como se comporta a veces, pero me parece que es muy mala para nuestro país», sostuvo el magnate.

Y continuó: «Es una sobreviviente. Fue la primera en salir de la contienda y ahora está para presidenta. Y ahora las otras 21 personas en la contienda están en casa viéndola desde la televisión».

LO QUE DIJO HARRIS

A la vicepresidenta Harris, en el mismo foro “Los Latinos Preguntan”, le pidieron que dijera tres virtudes de Trump. Lejos de elogiar al exmandatario, respondió: “No lo conozco”.

De todas maneras, la abogada de 59 años destacó que el empresario de 78 años “ama a su familia” y consideró: “Creo que eso es muy importante. Creo que la familia es una de las cosas más importantes que podemos priorizar”.

Sin embargo, cuando debía continuar con la segunda y tercera virtud, se disculpó y admitió: “Para ser honesta, no lo conozco realmente”.