¿Realidad o mito?: Los apellidos que te ayudan a obtener «más fácil» la ciudadanía en EEUU

¿Los apellidos te ayudan a obtener «más fácil» la ciudadanía en EEUU? Se trata de una pregunta que muchos se formulan todavía en este 2024. Entonces, ¿es o no un mito?

Lo cierto, es que muchas personas tienen la idea de que algunos apellidos facilitan la obtención de la ciudadanía estadounidense

Incluso existen listas que plantean la supuesta veracidad con la que se aceptan los trámites de naturalización. Sin embargo, la realidad es que se trata absolutamente de un mito.

El apellido no influye en ningún caso. En consecuencia, en el país norteamericano no toman en cuenta el que tengas por nacimiento. Tampoco el que hayas adquirido en caso de haber contraído matrimonio con una persona de nacionalidad estadounidense.

Según las autoridades migratorias, los verdaderos requisitos, son: haber vivido de manera legal en Estados Unidos por un periodo mínimo de cinco años. Igualmente, tener conocimiento básico del idioma inglés. Importante, ser mayor de edad o haber contraído matrimonio con una persona que tenga nacionalidad estadunidense.

También sirve ser un hijo o hija de una persona con ciudadanía estadounidense. Y, fundamental, acreditar el examen requerido por las mismas autoridades migratorias.

Es de recordar, que al obtener la ciudadanía del país norteamericano podrás vivir y trabajar de forma permanente y legal.

Asimismo, los ciudadanos estadounidenses están protegidos de ser detenidos por motivos de inmigración. También de ser deportados.

En consecuencia no puedes ser deportado a tu país de origen. Sin importar si violas ciertas leyes estadounidenses. Y, no menos importante, los ciudadanos de EEUU no están obligados a llevar consigo una prueba de su estatus de ciudadanía, salvo al entrar o salir del país.