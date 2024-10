Rescatan a cuatro menores abandonados en el río Bravo, estaban flotando en una balsa

Autoridades fronterizas rescataron a cuatro menores a los que habían dejado abandonados en una balsa inflable en el río Bravo en horas de la noche.

Héctor Silva, encargado del albergue Senda de Vida, señaló que hasta ahora desconocen la razón por la que abandonaron a los niños.

«Rescate heroico, gran respuesta de los rápidos agentes fronterizos. Estos niños ya están a salvo», escribió Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza. Además, compartió una foto del momento del rescate de los menores en el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos.

🚨Heroic Rescue by Fort Brown Agents! 🚨

Four unaccompanied children (UAC) were found abandoned on a raft in the Rio Grande River, left by a human smuggler. Great response by our quick-thinking Border Patrol agents, these children are now safe! 🙌💚👮‍♂️ pic.twitter.com/UDRpgjac7I

— Chief Patrol Agent Gloria I. Chavez (@USBPChiefRGV) October 29, 2024