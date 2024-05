Revelan video de la cámara corporal del policía que mató a un joven de la Fuerza Aérea de EEUU

En las últimas horas, se revelaron las imágenes de un video de la cámara corporal del policía que mató a un joven de la Fuerza Aérea de EEUU.

La víctima fue identificada como Roger Fortson, de 23 años. Este hombre fue abatido a última hora de la tarde del pasado viernes por un oficial que respondía a una denuncia por disturbios. Así lo informó la Oficina del Shheriff del Condado de Okaloosa.

El video, que dura poco más de cuatro minutos, comienza cuando el agente de la oficina del sheriff llega al complejo de apartamentos de Fortson. Y, termina, cuando Fortson ha recibido un disparo y el policía pide asistencia médica.

Este jueves, 9 de mayo, los abogados de la familia de Fortson habían pedido a las fuerzas del orden que “corrigieran la narrativa” en torno a su muerte.

Lo que se afirmó, es que el joven no había hecho nada malo antes de recibir el disparo y que el policía se había equivocado de puerta. El caso, en consecuencia, ha desatado una polémica que está lejos de terminar por los momentos.

People have been up in arms over the police shooting of 23-year-old Senior Airman Roger Fortson today, claiming he had no clue who was at the door when police knocked. But he did know who was at the door.

I isolated the audio of him talking to his girlfriend on a Facetime call… pic.twitter.com/PdMLDb0xUt

— Lasagnye West (@LasagneWest) May 10, 2024