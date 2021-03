El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves una nueva expansión en el rango de elegibilidad para vacunarse con el COVID-19.

DeSantis indicó que a partir del 5 de abril los mayores de 18 años podrán vacunarse contra el virus en el estado de la Florida.

Asimismo, informó que a partir del próximo lunes 29 de marzo serán elegibles los residentes mayores de 40 años. Este anuncio se realiza, luego que hasta esta semana solo eran elegibles las personas mayores de 50 años.

"Me complace anunciar que a partir de este lunes 29 de marzo, todos los floridanos mayores de 40 años serán elegibles para recibir la vacuna COVID-19. A partir del lunes 5 de abril siguiente, todos los floridanos mayores de 18 años serán elegibles", expresó DeSantis a través de su cuenta en Twitter.

A su vez, el gobernador instó a los ciudadanos que se registren en el sitio www.myvaccine.fl.gov, donde van a colocar sus datos y luego serán contactados por aquellos centros más cercanos a su domicilio.

Hasta la fecha, hay vacunas disponibles en 150 farmacias de CVS, 125 Walmart y Sam’s Club, más de 70 supermercados Winn Dixie, cerca de 600 farmacias Walgreens y 730 farmacias de Publix.

También, esta semana DeSantis dijo que estimaba que antes del 1 de mayo tengan dosis disponibles para todos los adultos de la entidad.

Hasta la fecha en la entidad se han vacunado 5.205.239 personas, de las cuales 2.853.667 han completado la serie de dosis.

