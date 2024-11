Sarah McBride hizo historia: Se convirtió en la primera persona transgénero en el Congreso de EEUU

Las elecciones llevadas a cabo este martes en Estados Unidos representaron un hito histórico para la comunidad LGBTQ+, luego de que Sarah McBride, se convirtió en la primera persona transgénero en obtener un escaño en la Cámara de Representantes.

Para concretar esta hazaña, McBride tuvo que derrotar en una reñida contienda al republicano John Whalen. No obstante, pudo sellar su victoria luego de dos tercios de los votos escrutados.

“¡Gracias, Delaware! Gracias a sus votos y a sus valores, me siento orgullosa de ser su próxima miembro del Congreso. Delaware ha enviado un mensaje alto y claro: debemos ser un país que proteja la libertad reproductiva, que garantice licencias remuneradas y guarderías infantiles asequibles para todas nuestras familias, que garantice que la vivienda y la atención sanitaria estén disponibles para todos y que esta sea una democracia lo suficientemente grande para todos”, expresó McBride en un comunicado publicado en redes sociales.

Con esta victoria, McBride podrá defender desde la Cámara de Representantes sus propuestas sobre la defensa de los derechos reproductivos. Además, su proyecto incluye “la atención infantil asequible, la baja médica y familiar remunerada, la vivienda y la atención sanitaria”.

Sarah McBride just became the first trans member of the House of Representatives, winning in Delaware! pic.twitter.com/2Gey1L1ddn

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) November 6, 2024