Senadores «indignados» exigieron respuestas a Biden por visita de funcionarios cubanos al aeropuerto de Miami

Marco Rubio y otros senadores republicanos repudiaron este miércoles, 22 de mayo, el acceso de oficiales cubanos a zonas clave del aeropuerto de Miami (EEUU).

En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a David Pekoske, al frente de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), los representantes demandaron respuestas a varias interrogantes sobre el incidente en el aeropuerto.

«¿Bajo qué autoridad legal la TSA o el DHS invitaron a miembros del Partido Comunista Cubano a recorrer áreas sensibles del MIA?; ¿A qué áreas de MIA accedieron durante su gira?; ¿En qué aeropuertos estadounidenses operan agentes del régimen cubano, o representantes de otros países extranjeros designados por el Departamento de Estado como «Estados patrocinadores del terrorismo»?; ¿Qué protocolos de seguridad tiene la TSA para examinar a los visitantes extranjeros en recorridos organizados por la TSA en aeropuertos de EEUU?; esas fueron parte de las interrogantes.

En el escrito, se señaló que «ha sido reportado que estos agentes accedieron a áreas seguras y pudieron ver protocolos de seguridad confidenciales del aeropuerto».

“Esperamos que tomen este incidente tan en serio como nosotros. Les solicitamos a ambos una explicación completa sobre cómo pudo ocurrir dicho incidente», se agregó.

La carta fue firmada por los senadores Rick Scott y Marco Rubio y los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.

“Los funcionarios cubanos no tuvieron acceso a tecnología o sistemas sensibles”. Así lo aseguró un vocero de la TSA por medio de un correo electrónico a Martí Noticias.

Apuntó, que solo recibieron una descripción general de las operaciones de seguridad. Esto, incluido el equipo que cualquier persona inspeccionada en el punto de control puede ver.

🚨📝 My colleagues and I sent a letter to @SecMayorkas & @TSA_Pekoske demanding an explanation for why the Biden Admin allowed Cuban officials to tour sensitive TSA facilities at MIA.

Cuba is an active State Sponsor of Terror & belongs nowhere NEAR antiterrorism infrastructure. pic.twitter.com/WWVDBlDpt9

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) May 22, 2024