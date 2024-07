Situación de Biden sobre su candidatura tiene ‘revolucionado’ al Partido Demócrata

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, reconoció que el Partido Demócrata está “revolucionado” tras el debate entre el presidente del país norteamericano, Joe Biden, y su rival republicano en las próximas elecciones de noviembre, Donald Trump.

En concreto, admitió en una entrevista con MSNBC que estaba escuchando comentarios «mixtos» de los militantes demócratas sobre si Biden era capaz de presentarse de nuevo a la Presidencia de los Estados Unidos.

Aunque después del “desastroso” desempeño —para muchos demócratas— de Biden en el debate Pelosi se negó a responder directamente si es hora de reemplazarlo como el candidato demócrata, sí dejo ver que la discusión está instalada.

También señaló que es una “pregunta legítima” si el bajo rendimiento de Biden en el debate fue solo “un episodio” o parte de una “condición” por su avanzada edad.

Pese a las dudas, Pelosi defendió el desempeño de Biden en contraste con las «mentiras prolíficas de Trump» durante el debate, afirmando que vio «integridad de un lado y deshonestidad del otro».

SE SUMAN CRÍTICAS A BIDEN

En tanto, el senador Sheldon Whitehouse de Rhode Island dijo a una estación de televisión local que había estado «horrorizado» por la actuación de Biden en el debate y pidió a la Casa Blanca garantías sobre la “condición” del mandatario… «de que se trataba de una anomalía real, y no solo la forma en que él se comporta habitualmente».

Asimismo, Peter Welch, senador demócrata de Vermont, señaló que la campaña de Biden había adoptado «una actitud desdeñosa hacia las personas que plantean cuestiones para discusión».

Ante la ola de críticas, el propio Biden reconoció que tuvo un mal desempeño contra Trump durante el enfrentamiento de 90 minutos televisado a nivel nacional, el primero de dos debates programados. El otro está previsto para el 10 de septiembre.

Pero dejó claro: «Sé que no soy un hombre joven. No camino tan fácilmente como antes. Ya no hablo con tanta fluidez como antes. No debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: ¡sé decir la verdad!».