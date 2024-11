TEXAS: Patrulla Fronteriza detuvo a varios migrantes cuando cruzaban hacia EEUU por un drenaje

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron en Texas a varios migrantes cuando cruzaban hacia ese país, desde Méxcio, a través del drenaje de la ciudad de El Paso.

Así lo dio a conocer Anthony «Scott» Good, jefe del Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza. En su cuenta de X (Twitter), indicó que «los contrabandistas no toman en cuenta la seguridad de los migrantes y los obligan a ingresar a desagües pluviales peligrosos y llenos de sustancias químicas tóxicas y desechos».

Good no dio a conocer el punto exacto donde localizaron a los extranjeros luego de introducirse en la ciudad. Tampoco informó cuántas personas quedaron detenidas ni cuáles son sus nacionalidades.

A large group of migrants were apprehended from a storm drain by the El Paso BP Confined Space Entry Team (CSET). Smugglers disregard migrant safety, forcing them into hazardous storm drains filled with toxic chemicals and waste.

