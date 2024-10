¿Trump apoya a Maduro? La revelación de una exasesora que está dando de que hablar

La exasesora de la Casa Blanca, Olivia Troye, reveló que durante la presidencia de Donald Trump, el empresario admitía las cualidades de Nicolás Maduro, uno de sus principales rivales políticos, al considerarlo como un hombre «fuerte».

Troye, quien dejó al Partido Republicano para apoyar a Kamala Harris, decidió ventilar algunas de las cosas que vio en la Casa Blanca. Durante una entrevista a EFE, aseguró que se refería a sus rivales políticos internacionales como «hombres fuertes».

Durante una de esas juntas, Trump elogió abiertamente la resistencia de Nicolás Maduro.

«Le he oído hablar de Maduro, él ha apoyado a Maduro. Y yo me quedé confundida en esas juntas, porque me preguntaba: aquí estamos diciendo ‘libertad para Venezuela’, diciendo todas esas cosas, y aquí está el presidente afirmando que Maduro es fuerte», comentó Troye.

El gobierno de Donald Trump no reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y entregó los activos del país a Juan Guaidó, quien ocupaba el puesto de presidente de la Asamblea Nacional, y con quien coordinó entre otras cosas políticas en favor de los migrantes venezolanos que llegaban a Estados Unidos el Estatuto de Protección Temporal.

RECHAZO DE TROYE A TRUMP

Desde un principio, Troye miró con malos ojos la gestión de Trump debido a su política contra la migración mexicana, ya que su madre migró de ese país. Asimismo, admitió que siempre tuvo en contacto constante con habitantes de Ciudad Juárez y Chihuahua, al otro lado de la frontera.

Por todo esto, aseguró que Trump no dudaba en «jugar a la política», en lugar de gobernar.

«Cuando un presidente utiliza ciertas palabras y se expresa sobre estos temas, las consecuencias se sienten en nuestras comunidades», aseguró.

Troye abandonó a la Casa Blanca en 2020 y desde entonces ha apoyado a Joe Biden y al partido demócrata.