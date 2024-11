Trump celebró veredicto contra venezolano declarado culpable del asesinato de joven estudiante en EEUU

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, celebró este miércoles, 20 de noviembre, el fallo de la justicia contra José Ibarra, el migrante venezolano declarado culpable por el asesinato de la joven estudiante de medicina Laken Riley en el estado de Georgia.

“El ilegal que mató a nuestra querida Laken Riley acaba de ser declarado culpable de todos los cargos por sus horribles crímenes”, escribió el magnate republicano en su cuenta de X (Twitter).

“¡Es hora de asegurar nuestra frontera y expulsar a estos criminales y matones de nuestro país, para que nada como esto pueda volver a suceder!”, afirmó Trump, cuyo objetivo de gobierno es encabezar y ejecutar un plan de deportación masiva de migrantes ilegales.

José Ibarra, de 26 años, quien entró ilegalmente en Estados Unidos, fue declarado culpable de asesinato y otros cargos por el juez Patrick Haggard en el Tribunal Superior del condado de Athens-Clarke.

Mientras el juez leía el veredicto en voz alta, se podía escuchar a los familiares y amigos de Riley sollozando, mientras que Ibarra permanecía sentado con expresión impasible.

Haggard escuchó la evidencia y emitió el veredicto después de que Ibarra renunciara a su derecho a un juicio con jurado.

Trump y otros republicanos citaron a menudo el asesinato de Riley al afirmar de forma generalizada que los migrantes que cruzaron la frontera sur ilegalmente eran responsables de una ola de crímenes violentos. Ese es parte del argumento del presidente electo a favor de políticas fronterizas más estrictas y deportaciones agresivas.

JUSTICE FOR LAKEN RILEY! The Illegal who killed our beloved Laken Riley was just found GUILTY on all counts for his horrific crimes. Although the pain and heartbreak will last forever, hopefully this can help bring some peace and closure to her wonderful family who fought for…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2024