El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recurrirá al ejército para deportaciones a gran escala en EEUU. Para ello, dijo también, que declarará al país en «emergencia nacional».

En una breve publicación en su red social, Truth Social, Trump calificó de “cierto” el reporte de un activista conservador. Este aseguró conocer de primera mano los planes de la Administración entrante en materia de migración.

“Cierto”, respondió Trump a una publicación de Tom Fitton, presidente del grupo conservador Judicial Watch, en la que el activista aseguró: “Buenas noticias: se reporta que la Administración entrante de Donald Trump está preparada para declarar la emergencia nacional, y usará recursos militares para revertir la invasión bajo Biden, a través de un programa masivo de deportaciones”.

Vale recordar que Trump basó su campaña presidencial en la promesa de cerrar la frontera y deportar a los migrantes indocumentados que viven actualmente en EEUU.

Asimismo, habló repetidamente de una “invasión” de migrantes que están “envenenando la sangre” de la nación, e incluso afirmó que los indocumentados han estado “conquistando” las ciudades estadounidenses, generando caos y violencia

Desde que ganó las elecciones, ha insistido en que la migración es su máxima prioridad, y le dijo a NBC News que su administración no escatimará en gastos cuando se trate de deportaciones.

“No es una cuestión de precio”, dijo. “No es… realmente, no tenemos otra opción. Cuando esta gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio”, sentenció.