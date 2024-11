Trump finalmente alcanzó 312 votos electorales, así quedó el mapa definitivo tras las presidenciales de EEUU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó un total de 312 votos electorales en las presidenciales, luego que también ganara Arizona, lo que lo llevo a conseguir un pleno al conquistar todos los estados clave.

En cuanto a la candidata demócrata, Kamala Harris, quedó en rezago con 226 puntos, a pesar de que previo a los comicios las cadenas estadounidenses hablaban de un proceso reñido.

Luego de cuatro días de conteo, CNN y NBC proyectaron el triunfo de Trump en ese estado clave, lo que le adjudica unos 11 puntos.

Tradicionalmente, Arizona ha sido un estado dominado por los republicanos. Sin embargo, en 2020, se inclinó a favor de los demócratas por primera vez desde la década de los 90.

No obstante, Trump volvió con más fuerza y en estas elecciones se adueñó de los siete estados bisagra. Además de Arizona, los otros seis son Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Nevada y Georgia.

La guinda del pastel fue que los republicanos además recuperaron el control del Senado y están a nada de marcar un triplete si retienen la mayoría en la Cámara de Representantes.

EL CANDIDATO REPUBLICANO CON MÁS VOTOS POPULARES

Para tener una idea del impacto que tuvo Trump en estas elecciones, el empresario se convirtió además en el candidato republicano que más votos populares obtuvo en una elección.

Hasta la mañana de este domingo, el magnate ya había conseguido 74.650.000 votos populares, dejando atrás su propio récord de 74.224.000 en 2020.

De acuerdo a The New York Post, todavía quedarían uno 5 millones de votos en disputa, por lo que habrá que esperar para saber si Trump finalmente también se impone en el voto popular, algo que los republicanos no consiguen desde 2004, cuando George W. Bush obtuvo 62 millones de votos.