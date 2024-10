«Nunca me rendiré ni quebraré»: Trump regresó a Butler, la ciudad donde intentaron asesinarlo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó este sábado a Butler, Pensilvania, la misma ciudad donde Thomas Crooks intentó asesinarlo hace 12 semanas, y desde donde prometió que «nunca» se rendirá ni «quebrará», en medio de su intento de volver a la Casa Blanca.

«Hace exactamente 12 semanas, esta noche, en este mismo lugar, un asesino a sangre fría intentó silenciarme», comentó Trump ante los presentes. Lo hizo mientras era vitoreado por miles de sus seguidores, pero con la particularidad que esta vez fue detrás de un cristal antibalas.

En ese sentido, Trump tildó a Crooks de ser un «monstruo atroz». Al unísono, prometió: «nunca me rendiré… nunca me doblegaré… nunca me quebraré».

Su retorno a Butler ocurrió faltando exactamente un mes para los decisivos comicios presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, las medidas de seguridad fueron más robustas, con francotiradores en posición en los distintos edificios adyacentes. Además, había un dron de vigilancia que sobrevolaba el cielo.

De acuerdo a La Opinión, múltiples simpatizantes de Trump vestían franelas con imágenes alusivas al intento de asesinato. Otros, usaban tapones en sus orejas, emulando el vendaje que el republicano utilizó después del tiroteo.

MUSK PARTICIPÓ EN EL MITIN POLÍTICO EN BUTLER

Asimismo, el magnate Elon Musk, quien se ha caracterizado por acompañar la campaña de Trump, dijo presente en el mitin político. Desde el escenario, fue enfático en los finos márgenes que serán claves en estados en disputa, tal es el caso de Pensilvania. Por ello, pidió a los ciudadanos registrarse e ir a votar.

«Trump debe ganar para preservar la democracia en Estados Unidos», acotó Musk, en sintonía con los constantes mensajes que ha colgado en su red social X (Twitter).

Un seguidor del magnate valoró que cumpliera su promesa de terminar el discurso que quedó incluso cuando intentaron asesinarlo. «Dijo que volvería para terminar su discurso, y para mí (eso requiere) agallas», reconoció Robert Dupain, quien también estuvo en el evento de hace tres meses.