¿Se postulará en 2028 si pierde ante Kamala Harris este año? Esto fue lo que dijo Trump sobre su futuro

El expresidente de EEUU y actual candidato republicano para volver a la Casa Blanca, Donald Trump, sugirió que no se postulará en el 2028 si pierde en las elecciones presidenciales de noviembre ante la demócrata Kamala Harris.

“No, no lo creo. Creo que eso será todo. No lo veo en absoluto”, dijo Trump en ‘Full Measure’ con Sharyl Attkisson. En concreto, cuando se le preguntó si se veía a sí mismo postulándose nuevamente en cuatro años si no tiene éxito en noviembre.

Asimismo, dijo que no había hecho ningún trato con nadie sobre posiciones en su próximo gobierno si es reelegido.

También se refirió sobre sus hipotéticas políticas en materia migratoria.

Específicamente, se le preguntó a Trump sobre la posibilidad de llevar a cabo las deportaciones masivas que ha prometido ejecutar: “¿No cree que la primera vez que haya una imagen en televisión de una familia a la que se le dice con lágrimas en los ojos que suba a un autobús se acabaría todo ese programa?”.

“Eso es correcto, si tomas a una joven con dos hermosos niños, y la pones en un autobús, y termina en la portada de todos los periódicos, lo hace mucho más difícil”, dijo el magnate.

“Pones a una persona equivocada en un autobús o en un avión, y tus lunáticos de la izquierda radical intentarán hacer que parezca lo peor que ha sucedido, pero estamos sacando a los criminales, y vamos a hacerlo rápido. Y sabemos quiénes son. La policía local conoce sus nombres, y conocen sus números de serie, saben todo sobre ellos”, aclaró el veterano republicano.