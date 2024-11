El activista del movimiento Black Lives Matter dijo que votará por Donald Trump

Un activista del movimiento Black Lives Matter dijo este lunes, 4 de noviembre, que votará por Donald Trump, candidato presidencial republicano, para que derrote a la demócrata Kamala Harris y así pueda regresar a la Casa Blanca.

Mark Fisher, quien se describe a sí mismo como el cofundador de Black Lives Matter Rhode Island, apoyó por primera vez al expresidente en noviembre de 2023.

Fisher le dijo a Fox News en ese momento que: «El Partido Demócrata no está con nosotros». «Realmente no lo entienden porque no conocen a Donald Trump como persona y su historia», agregó.

Fisher reafirmó su apoyo a Trump en una entrevista publicada este lunes por el New York Post, proclamando que «definitivamente no apoyará a Kamala Harris», actual vicepresidente de los Estados Unidos.

«Si alguna vez llegara cerca del poder, sería un desastre para este país», enfatizó el activista del movimiento internacional, cuyo principal objetivo es llamar la atención sobre la violencia policial y el racismo sistémico que afecta desproporcionadamente a las personas negras en EEUU.

🇺🇸 | El líder de Black Lives Matter, Mark Fisher, dice que votará por Donald Trump pic.twitter.com/mKAOAcvXLt — Actualidad Mundial (@actualidamundo) November 4, 2024

En concreto, el activista de BLM afirmó que la ausencia de mejoras en las comunidades negras debería motivar a los votantes afroamericanos a dejar de apoyar a los demócratas.

Señaló los fracasos en los distritos escolares urbanos y los problemas persistentes de crimen y pobreza como las razones clave para tal determinación.

«Durante mucho tiempo hemos sido ciegamente leales al Partido Demócrata sin ningún motivo», dijo Fisher. «No nos han dado ningún motivo para tener esa lealtad, para mantener esa lealtad, hacia ellos», sentenció.