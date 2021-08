Un hombre fue arrestado por ataque violento en Aeropuerto de Miami +VIDEO

En el metraje se puede observar cómo el hombre intenta ingresar a una de las puertas de American Airlines; levantando uno de los postes de seguridad y lanzándolo hacia los demás pasajeros y el personal del aeropuerto.

Según un testigo que prefirió no ser identificado; antes del violento incidente el mismo hombre supuestamente entró al baño de mujeres cerca de la puerta D23 y había tenido un altercado físico con su novia.

Después se le negó el embarque para el vuelo; a causa de su "comportamiento agresivo y posiblemente por estar intoxicado"; según la persona anónima.

La policía de Miami-Dade detuvo al ciudadano; y comunicó que el hombre es un veterano militar que al parecer se encontraba padeciendo alguna crisis, según reseñóel Nuevo Herald.

Los oficiales lo trasladaron a un centro médico para la evaluación correspondiente.

Las autoridades no revelaron información acerca de la identidad del ciudadano.

La agencia de vuelos American Airlines, anunció a través de un comunicado: "Al viajar con nosotros, esperamos que todos los clientes sigan nuestras políticas; y no toleraremos ningún tipo de violencia hacia los miembros de nuestro equipo".

Meanwhile in MIA last night😳 | #ONLYinDADE pic.twitter.com/QFNogzDYzg

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) August 28, 2021