Un muerto dejó tiroteo en Miami Beach y un sospechoso en custodia

El pasado martes, alrededor de las 6:30p.m., ocurrió un tiroteo en Ocean Drive que dejó un muerto, y un sospechoso detenido.

Un tramo en Miami Beach fue clausurado durante la noche del martes; debido al tiroteo en la cuadra 1400 de Ocean Drive en South Beach; que causó terror en la muy transcurrida zona turística, y provocó un gran operativo policial.

Después de los disparos la policía de Miami Beach respondió al acontecimiento con armas de alto calibre; y en un video grabado por testigos se puede observar cómo las autoridades intentan socorrer a la víctima.

Según Ernesto Rodríguez, el portavoz de la policía de Miami Beach, "fue localizada un arma de fuego" en el lugar de los hechos; y "un posible sospechoso fue detenido".

La víctima fue trasladada al Jackson Memorial Hospital; pero no logró sobrevivir a los disparos, según confirmó la policía.

Presuntamente la víctima se encontraba cenando en la parte externa en La Cervecería de Barrio.

POLICE: MBPD responded to the 1400 block of Ocean Drive at 6:23 p.m. in response to a shooting. One male victim was located. A possible subject has been detained and a firearm located.

Please avoid the area as detectives conduct their investigation.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) August 24, 2021