Tiroteo conmocionó vecindario de Miami-Dade, balas atravesaron varias casas y carros

Un tiroteo, que se prolongó por hasta 15 segundos, sacudió la paz de los vecinos de Miami Gardens (EEUU). Se trata de un vecindario ubicado a la altura de la cuadra 4200 de la calle 196 del noroeste.

“Escuché al menos 50 disparos. Miren mi edad, tengo 68 años. He pasado por todo, así que esto no me asusta. Lo que me asusta es que puedan entrar a mi casa y lastimar a mi familia”, declaró sobre el tiroteo un vecino llamado Louis Rivera, según un reporte de Telemundo.

Se refirió así, a la lluvia de balas atravesó varios autos, hogares y ventanas mientras los vecinos dormían.

El Nissan baleado chocó contra la cerca de Rivera antes de que las personas dentro del automóvil salieran corriendo. De hecho, el residente pensó que algunos de ellos entraron a su patio trasero mientras llamaba al 911.

“Tengo un arma justo encima de un gabinete alto allí. La agarré porque vi que ese tipo había saltado hacia la parte de atrás”, dijo Rivera.

SOBRE EL TIROTEO

La policía de Miami Gardens emitió un comunicado, en el cual se detalló que respondieron al incidente aproximadamente a las 12:08 a. m. del miércoles 15 de mayo.

Según su informe, varios hombres dispararon contra un vehículo plateado con armas de gran potencia. Las autoridades están investigando el motivo detrás del ataque y pidieron a los residentes que permanezcan atentos mientras buscan a los responsables.