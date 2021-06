Debido a la gran cantidad de migrantes venezolanos que residen en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Miami, es necesario aclarar quiénes NO serán elegibles para aplicar o mantener el TPS.

La primera situación considerada para que usted resulte un ciudadano no elegible para el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS), se refiere a que usted haya sido condenado por algún delito o más, cometidos en Estados Unidos, incluyendo aquellos que hayan sido considerados menores.

Será considerado inadmisible como inmigrante si se encuentra bajo las causales en la sección 212 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), donde están incluidas las causales criminales o relacionadas a la seguridad para las cuales no existe exención.

También, en el caso de que usted esté sometido bajo cualquiera de los impedimentos reglamentarios para solicitar asilo. Estos incluyen, más no están limitados, a participar en la persecución de otra persona, o incurrir, o iniciar alguna actividad terrorista.

Si no cumple con los requisitos de presencia física o residencia continua en Estados Unidos, tampoco resultará elegible para aplicar al TPS, según lo publicó el abogado Abelardo Achkar, a través de su cuenta personal de Instagram.

Casos NO elegibles para mantener el TPS

Por otro lado, si se le concedió el TPS en algún momento, y usted decidió no reinscribirse al TPS según se le indicó o requirió, y no tiene alguna causa justificada para ello, no podrá ser elegible para mantener su estatus dentro de este beneficio.

Fuente: CNN español.