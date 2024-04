VIDEO: Dos puentes fueron cerrados en Pittsburgh después que más de 25 barcazas que se soltaron flotaran sin control

Momentos de tensión se vivieron en Pittsburgh, después que un puerto deportivo sufriera grandes daños cuando unas 26 barcazas, la mayoría con cargas a granel, se soltaron la noche del viernes y flotaron descontroladamente en el río Ohio, causando importantes daños y obligando al cierre de dos puentes situados a 4 kilómetros de distancia entre sí.

La estructura de McKees Rocks se cerró por prevención, de acuerdo al relato de la policía de esa localidad. «Pueden o no entrar en contacto con la subestructura, pero no estamos dispuestos a correr el riesgo», señaló el cuerpo policial sobre las barcazas.

Por otro lado, el puente de West End se deshabilitó en ambos sentidos. Mientras, el tráfico ferroviario se suspendió en la comunicación ferroviaria a Brunot Island.

BREAKING: 26 Barges Damage Bridges and a Dam on the Ohio River near Pittsburgh, PA

Another coincidence?

Thoughts? pic.twitter.com/Rffpk9g9T1

— Ape𝕏 (@Apex644864791) April 13, 2024