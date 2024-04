﻿ VIDEO: Hallan a 23 migrantes ilegales que viajaban por Texas escondidos en la plataforma de una gandola

Las autoridades de Texas detectaron a unos 23 migrantes ilegales que viajaban escondidos en la plataforma de una gandola con destino hacia la ciudad de San Antonio, hecho que quedó registrado en video.

De acuerdo al portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, eran un total de 15 hombres, seis mujeres y dos adolescentes. Todos ellos provenientes de México, Guatemala y Honduras.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2024, poco después de las 9:00 am. Para ese momento, el conductor de la unidad no se detuvo para una inspección de seguridad de vehículos comerciales. Esta situación produjo una breve persecución.

Finalmente, lograron interceptar el vehículo hizo en la interestatal 35 en el condado de La Salle, mientras «se dirigía hacia la ciudad de San Antonio».

#NEW: @TxDPS recovered 23 illegal

immigrants concealed inside a flatbed trailer during an #OperationLoneStar traffic stop in La Salle County.

On April 12, 2024, just after 9:00 A.M., the driver of a white-truck tractor towing a flatbed trailer

on IH35 failed to stop for a DPS… pic.twitter.com/xMEnGph4Qq

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) April 12, 2024