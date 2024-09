VIDEO | «Venezuela adelante»: La polémica valla publicitaria con la que advierten a quienes ingresan a Colorado

Una polémica valla publicitaria ha aparecido en la entrada del estado de Colorado desde Wyoming, por la Interestatal 25, con la que «advierten» a quienes vayan a entrar a la ciudad que se toparán con Venezuela, aludiendo a una presunta peligrosidad de la ciudad similar a la del país caribeño.

«Venezuela adelante, esté preparado», dice el letrero en la parte superior, con los colores de la bandera nacional venezolana. Asimismo, muestra que lo pagó «Clipper Properties LLC, Tim Mellon, miembro».

De acuerdo a Denver7, el nombre de Timothy Mellon se encuentra en un documento de la Comisión Federal. Asimismo, revela que este hizo una importante donación a la campaña de Donald Trump en mayo.

Footage of this billboard driving back to Denver, Colorado from Wyoming. Letting travelers know if you enter Colorado you are actually entering Venezuela. pic.twitter.com/paGyYSiOJF

— Cartel Watch (@CartelWatchNet) September 27, 2024