VIDEO VIRAL: Ola de calor «decapitó» una estatua de cera en honor a Lincoln en Washington

El calor extremo que azota la costa este de Estados Unidos ha cobrado una «víctima inusual», la cabeza de una estatua de cera de Abraham Lincoln, expuesta en una calle de Washington.

La escultura, de 1,8 metros de altura, obra del artista Sandy Williams IV, se derritió parcialmente debido a las altas temperaturas registradas durante el fin de semana.

La estatua, una réplica a menor escala de la icónica figura del Monumento a Lincoln, estaba ubicada frente a una escuela primaria desde febrero. No obstante, no anticiparon los estragos que el verano podría causar en la obra.

Los termómetros alcanzaron los 37,7 grados Celsius, un calor abrasador que provocó la deformación de la cabeza de cera del expresidente. El incidente no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Update: the head is gone pic.twitter.com/6JBSAcj8oN

— Nate_Jarvis (@Nate_Jarvis) June 25, 2024