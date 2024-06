VIRAL: Así fue masiva persecución a bus «secuestrado» en Atlanta que dejó un muerto

Al menos un muerto y un presunto atacante detenido dejó este martes, 11 de junio, la masiva persecución a un bus «secuestrado» en Atlanta (EEUU).

De acuerdo con la información suministrada por NBC News, el incidente se reportó a través del 911 alrededor de las 4:30 de la tarde (hora local), así lo precisó el jefe de la policía de Atlanta, Darin Schierbaum.

El funcionario explicó que todo terminó, cuando un agente se enfrentó al hombre armado, quien “obligó al conductor del autobús a manejar el vehículo tras el secuestro”, explicó Schierbaum.

Detalló que un total de 17 personas ocupaban en el autobús de Gwinnett County Transit, incluido el conductor, cuando la policía persiguió al mismo a través de tres jurisdicciones diferentes en los condados de Gwinnett y DeKalb.

En tanto, se indicó que la persona fallecida recibió un impacto de bala y, hasta los momentos, no ha sido identificada.

Lo que se sabe, es que esta persona la encontraron herida de bala cuando los agentes desalojaron el autobús. Rápidamente, la trasladaron de urgencia a un hospital donde murió, según lo reportó la policía.

NEW FOOTAGE: Massive police response to bus chase/hostage situation in Atlanta, Georgia. pic.twitter.com/0EnEY0QDFs

