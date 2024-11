VIRAL: Así llevaron el gigante árbol de Navidad al Rockefeller Center desde Massachusetts hasta Nueva York

El árbol de Navidad del Rockefeller Center de este año, un abeto noruego de 22 metros de alto, llegó a la ciudad de Nueva York el pasado sábado, 9 de noviembre, procedente de West Stockbridge, Massachusetts.

Es la primera vez desde 1959 que el árbol del Rockefeller viene de Massachusetts, lo que hace que el evento sea aún más especial tanto para los residentes como para los visitantes.

Lo que se detalló, es que el enorme árbol, que pesa 11 toneladas y mide 43 pies de ancho, fue donado por la familia Albert, quienes estaban encantados de compartir su árbol con millones de personas que celebraban las fiestas en una de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos.

“Encontré este árbol en julio. Sabía que tenía que tocar la puerta”, dijo Erik Pauze, jardinero jefe del Rockefeller Center.

“Estaba caminando por el lugar y el árbol estaba perfecto en todos sus ángulos. La familia fue genial, amable y estaba emocionada de donar el árbol para el Rockefeller Center”, agregó, de acuerdo a lo citado por diversos medios.

Como se observa en un video viralizado por medio de las redes sociales, el árbol fue transportado desde Massachusetts a Manhattan con la ayuda de grúas y un equipo cuidadosamente organizado.

Como era de esperarse, llegó en medio de los aplausos de los espectadores cuando ocupó su lugar en la Plaza Rockefeller.