Viral: La impactante explosión que destruyó banco en EEUU, hay heridos y desaparecidos

La explosión de gas en el interior de una entidad bancaria registrada este martes, 28 de mayo, en Ohio (EEUU), dejó varias personas heridas.

De acuerdo a medios locales, la explosión ocurrió poco antes de las 3:00 de la tarde en el edificio Realty en E. Federal Street, situado en el centro de Youngstown.

Según los reportes preliminares, al menos siete personas fueron enviadas al hospital de emergencia.

Un representante de Chase Bank —la entidad bancaria afectada— aseguró que están en contacto con las autoridades locales para verificar la seguridad de todos en el edificio. Además, señaló que luego evaluarán los daños.

En tanto, los equipos de rescate evacuaron a las personas de los pisos superiores, donde se encuentran los apartamentos.

«Escuché el boom, miré hacia arriba y pude ver humo oscuro saliendo del costado del edificio del Chase Bank… pero fue un boom realmente fuerte, ya sabes, solté: «Oh, Dios mío, ‘”, dijo Debora Flora, directora ejecutiva del Banco de Tierras del Condado de Mahoning.

Here is the dramatic security video of the explosion at the Chase Bank Building in downtown Youngstown. pic.twitter.com/QdapO52uME

— 21 WFMJ (@21WFMJ) May 28, 2024