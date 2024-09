VIRAL: Mujer quedó atrapada en pleno huracán Helene y un meteorólogo realizó heroico rescate en vivo

Un meteorólogo que cubría una de las zonas más afectadas en Atlanta, Georgia, por el huracán Helene, se convirtió en héroe luego de dejar su puesto de trabajo para ir al rescate de una mujer que había quedado atrapada en su auto.

Bob Van Dillen, quien trabaja para Fox, estaba reportando cuando su transmisión captó los gritos de una mujer. En ese instante, se dirigió hasta el lugar donde el agua le llegaba hasta el pecho y logró dar con el vehículo de la víctima, liberarla del cinturón de seguridad y ponerla a salvo.

“Todo salió bien”, aseguró después de llevar a cabo el rescate. En entrevistas posteriores aseguró que en un principio tuvo dudas si sumergirse por la fuerza de la corriente. No obstante, su determinación lo llevó a actuar. “Al diablo, la voy a buscar”, se dijo.

“She is still screaming.” Fox Weather meteorologist Bob Van Dillen abandons live shot to rescue woman trapped in floodwaters. Video in two parts. (Videos: Fox News) pic.twitter.com/vV2EDPmw9I

No obstante, precisó que la mujer, quien aún estaba atrapada en su asiento, estaba invadida por el pánico cuando él llegó. En primer lugar, la tuvo que convencer de que bajara la ventanilla para reducir la presión sobre la puerta y así poder abrirla.

El meteorólogo destacó a sus seguidores que no es una medida recomendable ingresar al agua de la forma en que él lo hizo, sobre todo cuando hay fuertes corrientes. A pesar de que siguió el protocolo de llamar al 911, debido a la gravedad de la situación decidió intervenir rápidamente.

My former @CNN colleague @foxweather meteorologist @BobVanDillen was reporting on the flooding in my hometown of Atlanta when he heard a woman and saved her from her flooded car. What a hero! #HurricaneHelene #TropicalStormHelene pic.twitter.com/tZNkwQ8fwA

— ThomasDBradley (@ThomasDBradley) September 27, 2024