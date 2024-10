VIRAL: Pasajeros de un crucero vivieron en carne propia los vientos huracanados de Milton

Los pasajeros de un crucero, que se desplazó por el Golfo de México, experimentaron de primera mano la fuerza del huracán Milton, que ha causado olas gigantescas y vientos intensos desde horas de la tarde de este miércoles, 9 de octubre.

Theresa Perrin, una de las pasajeras a bordo, comentó que aunque el barco no ha sufrido daños significativos, la estabilidad del mismo se ha visto gravemente afectada.

«Se siente como si estuvieras caminando completamente borracho», describió Perrin, resaltando la dificultad que los pasajeros enfrentan para mantener el equilibrio.

El huracán Milton, que bajó hasta la categoría 3, sigue generando preocupaciones tanto en tierra como en mar.

Los operadores del crucero han estado en constante comunicación con las autoridades meteorológicas para monitorear la trayectoria de la tormenta y tomar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de todos a bordo.

A pesar de los potentes vientos y el mar agitado, las medidas preventivas han logrado mantener al barco a salvo.

