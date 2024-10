Ya le pusieron nombre: así está el perrito viral que abandonaron antes del huracán Milton

Un perrito, ahora conocido como Trooper, fue rescatado de la furia del huracán Milton por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) tras ser encontrado atado y abandonado en la interestatal I-75 cerca de Tampa.

Durante las evacuaciones obligadas por el potente ciclón, Trooper estuvo al borde de la muerte, enfrentándose a los embates de la tormenta sin posibilidad de escapar.

Los agentes de la FHP que encontraron a Trooper no dudaron en actuar rápidamente. A pesar de las condiciones adversas, lograron liberar al perrito que estaba atado a una cerca y ponerlo a salvo.

El rescate de Trooper se convirtió en uno de los principales temas en las redes sociales. Mostrándose así la importancia de la compasión y el valor en tiempos de crisis.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024