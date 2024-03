Alertan que cada vez son más los recién nacidos abandonados en Venezuela

Cada día es más la preocupación por el aparente incremento de recién nacidos abandonados en Venezuela. Así lo expresó, este viernes 15 de marzo, Carlos Trapani, director del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).

«A la medida que lo estructural del país no mejore, estos factores de riesgo van a seguir existiendo», advirtió durante una entrevista concedida a Unión Radio.

«Mientras no se preste atención a personas con pobreza extrema estos problemas van a seguir incrementándose», acotó.

Asimismo, consideró que «ser niño hoy en día es muy difícil por un contexto institucional, económico, familiar, escolar que no ofrece garantía de protección».

Sin embargo, Gian Carlos Melchionna, especialista en protección de niños desprovistos de cuidados parentales, destacó que «hay mecanismos que están perfectamente definidos para que las madres puedan dar inicio al proceso de adopción».

Pero no es lo que está ocurriendo, porque según varios reportes las cifras de bebés abandonados parecen ir en aumento. Al menos así lo han destacado periodistas, quienes aclararon que no han podido tener acceso a las cifras oficiales.

CASOS EN CARACAS

Por ejemplo, el periodista de sucesos Román Camacho comentó que, en la capital, los casos que se han encontrado la mayoría han sido hacia el oeste de la ciudad. «Es complejo porque existen problemas sociales, psicológicos y económicos de trasfondo», indicó.

«Se han encontrado bebés como el caso de El Valle, envuelto en sábanas dentro de un basurero. En las orillas del río Guaire también. Algunos se han encontrado con vida, pero muchos otros no corrieron con la misma suerte», lamentó.

Camacho resaltó que el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente no ofrece mayores detalles al respecto. «Ellos expresan que no hay una cifra exacta de niños que han sido abandonados o llevados a iglesias y otros lugares. Parece que todavía no estamos aceptando que esto está ocurriendo», agregó.