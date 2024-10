Anciana es acusada de matar a hombre en Ohio que le pidió «en broma» que le disparara

Una anciana de Ohio (EEUU) fue detenida tras dispararle fatalmente a un hombre que, en tono de broma, le pidió que lo hiciera.

Kathleen Geiger, de 77 años, enfrenta cargos por homicidio imprudente luego de que Arthur Osborne, de 58 años, perdiera la vida en un apartamento de Cincinnati.

La policía de Cincinnati dijo que los agentes respondieron al tiroteo alrededor de las 7:47 p. m. del domingo por la noche en la cuadra 2700 de East Tower Drive. Fue en ese momento cuando a Osborne lo declararon muerto en el lugar.

En su declaración jurada, la mujer afirmó que, mientras compartía un momento de camaradería con Osborne, lleno de bromas y risas, él, de manera inesperada, le hizo una petición irónica: que le disparara con un arma de fuego.

LA POLÉMICA VERSIÓN DE LA ANCIANA

Sin embargo, Geiger afirmó que creía que su arma de fuego no estaba cargada, por lo que apuntó a Osborne y disparó. Hirió mortalmente al hombre en la zona de la ingle, según documentos judiciales citados por WLWT.

Durante la audiencia, los fiscales recalcaron que la acusada no podía escudarse en su supuesta creencia de que el arma no estaba cargada, ya que esta no constituye una justificación válida para el delito cometido.

“Todo aquel que posee un arma de fuego tiene la responsabilidad de hacerlo de manera responsable”, dijo un fiscal. “Nunca se debe apuntar un arma de fuego a algo y apretar el gatillo a menos que se tenga la intención de destruirlo. El acusado apuntó a alguien con un arma de fuego y apretó el gatillo, lo que provocó su muerte”, agregó.

El caso de Geiger pasará a manos de un gran jurado, que decidirá si hay suficientes pruebas para acusarla formalmente. Mientras tanto, se le impuso una fianza de $10. 000 dólares y su próxima comparecencia en la corte está programada para el 31 de octubre.