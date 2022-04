EN VIDEO | Ronald Acuña Jr. regresa a las mayores tras recuperarse de su lesión

Los Bravos de Atlanta activaron este jueves de la lista de lesionados de 10 días al jardinero venezolano Ronald Acuña Jr.

Acuña Jr. fue activado para jugar en casa la noche de este jueves, 28 de abril a las 7:20 de la noche ante los Cubs de Chicago, reseñó Últimas Noticias en su sitio web.

El estelar jardinero de los campeones de la pasada Serie Mundial de las Grandes Ligas, se encontraba completando su proceso de recuperación; tras haber sido operado de su rodilla derecha.

Acuña se desgarró el ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha el 10 de julio pasado, en un encuentro contra los Marlins de Miami; obligándole a perderse el resto de la temporada 2021 y a comenzar la actual campaña en liga menor; reseñó la agencia EFE.

The #Braves today returned OF Ronald Acuña Jr. from his rehabilitation assignment and reinstated him from the 10-day injured list. To make room on the active roster, the club designated OF Alex Dickerson for assignment.

— Atlanta Braves (@Braves) April 28, 2022