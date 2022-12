GC BUSINESS SE POSICIONA COMO LA SOLUCION EFECTIVA PARA EXPANDIR DE SU NEGOCIO EN USA

Los obstáculos y dolores de cabeza para todas aquellas personas que aspiren conformar su negocio en los Estados Unidos, son asunto del pasado , pues GC Business irrumpió en el mercado como una compañía especializada en asesoría empresarial que brinda la oportunidad de registrar su empresa , aperturar cuenta corporativa con acceso a Zelle y disfrutar de todos los beneficios que implica.

Guillermo Carreño, CEO de GC Business, destacó que dar el primer paso para abrir tu negocio propio es muy difícil, pero de la mano de esta valiosa iniciativa el proceso es más cómodo, rápido y por ende confiable, pues tan sólo de cinco a diez dias , el empresario, venezolano o extranjero, puede disponer del registro de la compañía y de la respectiva cuenta jurídica que hace posible diversas operaciones para expandir su radio de acción pues funciona en el marco de la plataforma Zelle.

GC Business es una compañía con sedes en Punto Fijo, Estado Falcón y en Miami , Florida, que cuenta con una cartera de más de 300 clientes satisfechos en toda Latinoamérica y suma más de 10 años de experiencia en el mercado, de la mano de consultores profesionales cuyo norte consiste en brindar la ayuda necesaria a sus clientes y con ello contribuir a la superación de pequeñas, medianas empresas, negocios familiares, apuntando siempre a la excelencia.

Otra de las bondades que GC Business ofrece consiste en que el cliente no tiene la necesidad de viajar a los Estados Unidos, ni ser residente, ni ciudadano americano, pues desde donde se encuentre puede reunirse con los consultores, via on line, para expresar sus necesidades y acceder a un mundo de posibilidades que le permitirá activar su empresa a una mayor escala.

En tal sentido, a partir del 10 de Diciembre la compañía ha iniciado una etapa de preventa U-ZELLE, que se extenderá hasta el 22 de Diciembre, del año en curso, que permitirá a todas las personas que contraten la apertura de una cuenta jurídica, obtener completamente gratis el registro de su empresa en el país norteamericano.

Para seguir muy de cerca los pasos de esta prometedora iniciativa, novedades, proyectos, eventos pueden hacerlo a través de sus redes sociales: @gcbusinessllc; o bien en la página www.gcbusinesscenter.com. O al número: 305 771 0003 .