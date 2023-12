Habló esposa de Roberto Abdul de Súmate, la última vez que lo vio fue el 6Dic: «No he sabido más nada»

La familia de Roberto Abdul-Hadi, presidente de la Asociación Civil Súmate, exigió este viernes respuestas sobre su paradero y solamente conocen que está «bajo disposición» del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Maria Eugenia Abad, esposa de Abdul, aclaró que la última vez que lo vieron fue el miércoles, 6 de diciembre. Pocas horas después resultó detenido tras una solicitud de aprehensión por parte del Ministerio Público.

«Busqué comunicarme con él y no había visto su teléfono y las llamadas no caían. Me puse con mis hijas a trabajar en equipo para estar para su papá, pero desde ese momento no he sabido más nada», dijo Abad a la prensa.

También indicó que este viernes fue que le informaron que Abdul estaba «bajo disposición y control del Sebin». «No me dijeron si estaba aquí (en El Helicoide), en Plaza Venezuela o en otro sitio. No me dieron en ningún momento validación de su paradero», acotó.

¿CUÁNDO LO PRESENTAN EN TRIBUNALES?

Los funcionarios del Sebin le dijeron a Abad que «probablemente hoy Abdul será trasladado a tribunales». «Eso fue todo lo que me dijeron. No he tenido contacto y no he podido constatar su integridad física», agregó.

«Me preocupa su salud porque él toma medicamentos diarios por varias condiciones que tiene. No sé cómo está o si se lo han administrado, si le han dado comida… No tengo ninguna clase de noticia de él», añadió Abad.

La mujer informó que el jueves se reunió con representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para presentar el caso de Abdul. «Les planteé mi angustia. Muchos lo conocen; han trabajado con él», aseguró.

Esposa de Roberto Abdul señala que en el Sebin le indicaron que su esposo estaba “bajo disposición y control del Sebin” pero no le indicaron en cuál sede se encontraba.

Esposa de Roberto Abdul señala que en el Sebin le indicaron que su esposo estaba "bajo disposición y control del Sebin" pero no le indicaron en cuál sede se encontraba.

Ya habrían pasado 48horas desde su detención y hasta el momento desconoce cuándo será trasladado a tribunales

«No sé dónde está, no sé cómo está, no sé nada. Eso, obviamente, es muy angustioso», reconoció la esposa de Abdul, quien fue detenido por una supuesta trama para boicotear el referéndum del Esequibo.

Han pasado más de 48 horas desde su detención y la familia de Abdul todavía no conoce sobre su paradero. En tal sentido, exigen que el gobierno de Maduro dé información sobre su estado, a la vez que defienden su inocencia.