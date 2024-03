Maduro se inscribió ante el CNE: «Derecha maltrecha el 28 de julio habrá elecciones con o sin ustedes», dijo

La tarde de este lunes 25 de marzo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) oficializó la inscripción de Nicolás Maduro como su candidato a las elecciones del 28 de julio.

Con una marcha de varios factores chavistas llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) donde fueron recibidos por los rectores del ente comicial.

Luego del trámite y la entrega de los recaudos oficiales que realizó el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, le dieron al palabra a Nicolás Maduro.

Durante su mensaje fue enfático en decir que las elecciones se realizarán el 28 de julio «con o sin los partidos opositores». Mientras aseveraba además que ya van más de 10 candidatos inscritos para el proceso.

«Van 10 candidatos con mas de 35 partidos y movimientos, derecha maltrecha el 28 de julio habrá elecciones con ustedes o sin ustedes, derecha de los apellidos», exclamó.

Aseguró que la inscripción de los candidatos son ejemplo de una «democracia plena» y posteriormente le hizo un llamado a las agencias internacionales -que dice- no han dado cobertura al proceso.

«Las agencias de EEUU y Europa no tienen moral, tapan la realidad de Venezuela y le quieren imponer a Venezuela un escenario. Decimos a los apellidos: no te vistas que no vas, el que va es el pueblo», dijo Maduro ante el CNE.

CONVERSACIONES DE MADURO CON CHÁVEZ

Además, se dirigió a sus seguidores haciendo un recuento de su «compromiso» con las bases del partido, el reconocimiento a las generaciones de «revolucionarios».

También rememoró las últimas conversaciones que tuvo con Hugo Chávez en diciembre de 2012.

«Siempre recuerdo el 6 de diciembre en privado, Chávez me dijo Nicolás si algo me pasa ahora te toca a ti, y vino a decirlo al pueblo el 8 de diciembre, noche de juramento», recordó.

#EnVideo📹| Líder Revolucionario @NicolasMaduro manifestó que siempre recuerda al Comandante Hugo Chávez, aquel 6 de diciembre, cuando le dijo: "Nicolás, si algo me pasa, te toca a ti".#AmorDeLaPatria pic.twitter.com/KPrxBr2gVO — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 25, 2024

Sobre eso dijo: «Jamás dudé, jamás pregunté las razones por las cuáles me estaba delegando esa responsabilidad. Obedecí que Chavez hecho pueblo me haya dicho sigue tú Nicolás, junto al pueblo de las grandes transformaciones del socialismo cristiano, bolivariano y chavista».

En otras cosas, también anunció el lanzamiento de una nueva misión que atenderá -dijo- a la generación precursora y fundadora, la Misión abuelos y abuelas de la Patria, con la que aseguran dará atención integral.

CANDIDATOS… SIN LA UNIDAD

De los 10 candidatos, el nombre que más resuena es el de Nicolás Maduro, quien buscará su tercer mandato.

Los otros aspirantes son Daniel Ceballos (Arepa), Luis Eduardo Martínez (AD intervenido), Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido).

Además de Antonio Ecarri (Lápiz), Javier Bertucci (El Cambio), Claudio Fermín (Soluciones), José Brito (Primero Venezuela) y Benjamín Rausseo (Conde).

Como único candidato independiente aparece Luis Ratti, quien en el pasado intentó tomar el partido Vente Venezuela, pero sin éxito alguno.

Cabe resaltar que el proceso de postulación de abanderados cerrará este lunes 25 de marzo.

No obstante, dado que el CNE no ha publicado el cronograma electoral y ante los obstáculos a la Plataforma Unitaria, la MUD solicitó una prórroga de tres días para así poder inscribir a Corina Yoris.