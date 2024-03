«No tendría la conciencia tranquila», Mike Pence anuncia que no respaldará a Trump en las elecciones de EEUU

El exvicepresidente de EEUU, Mike Pence, anunció este viernes que no tiene planes de respaldar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, lo cual no considera sorprendente, además de admitir que de hacerlo no tendría la «conciencia tranquila».

«No debería sorprender que no respalde a Donald Trump este año», comentó en una entrevista a Fox News. En tal contexto, remarcó sentirse «increíblemente orgulloso» de su historial y el de Trump cuando lideraron al país. No obstante, recordó que actualmente tienen grandes diferencias.

«Durante mi campaña presidencial dejé en claro que había profundas diferencias entre el presidente y yo. No solo en nuestra diferencia sobre mis deberes constitucionales que ejercí el 6 de enero», subrayó.

A juicio de Pence, Trump está «siguiendo y articulando una agenda que está en desacuerdo con la agenda conservadora con la que gobernamos durante nuestros cuatro años. Y es por eso que no puedo apoyar a Donald Trump en esta campaña con la conciencia tranquila».

TAMPOCO APOYARÁ A BIDEN

Pese a los desencuentros con el exmandatario, el segundo al mando de la era Trump que tampoco apoyará a Joe Biden. Adicionalmente, dijo que no develará por quién votará.

«Me guardaré mi voto para mí. Nunca votaría por Joe Biden. Soy republicano», acotó.

Cabe recordar que Pence se postuló para la nominación del Partido Republicano. Sin embargo, declinó antes que iniciara la votación en 2023.

Según Univisión, tal posición del exvicepresidente le hace formar parte de un grupo minoritario de exfuncionarios de la administración Trump que han rechazado respaldar al empresario en sus esfuerzos para retornar a la Casa Blanca. Además, marca el fin de la estrecha relación que llegaron a tener pero que se deterioró desde los incidentes en el Capitolio.