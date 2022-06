Richarlyson, el exfutbolista de la selección de Brasil que se declaró bisexual y cargó contra la homofobia

“He salido con un hombre y con una mujer”, así confesó este viernes 24 de junio Richarlyson, exfutbolista de la selección de Brasil, que es bisexual y, además, aprovechó para cargar contra la homofobia.

De acuerdo a la información reseñada por varios medios de comunicación locales, Richarlyson se mostró dolido por el nivel de homofobia que hay en su país y reveló que sólo su madre conocía su orientación sexual.

LEER TAMBIÉN: HIJO DE SUPERMAN SERÁ ABIERTAMENTE BISEXUAL EN NUEVA HISTORIETA

"Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Pero luego por hablar aquí hoy se imprimirá la noticia: ‘Richarlyson es bisexual’. Hombre, soy normal, tengo necesidades y deseos. He salido con un hombre, he salido con una mujer, pero ¿y qué? ¿Qué van a hacer?", declaró en su participación en el podcast Nos Armários dos Vestiários, que apunta juntamente a que los deportistas sean más íntimos.

“Debido a la gran cantidad de personas que dicen que mi posición es importante, hoy decidí decir: soy bisexual. Si eso es lo que faltaba, ok. Listo. Ahora quiero ver si realmente mejorará, porque esa es mi pregunta”, sostuvo en una charla de más de dos horas, en la que él mismo decidió hablar sobre el tema sin ser consultado, para así luchar con la homofobia que se registra en Brasil.

“Hay un tema más importante, hay gente muriendo, Brasil es el país que más homosexuales mata. Y aquí estamos hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es un pequeño negocio. Ah, pero tu discurso puede ayudar. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano de a pie, que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol”, dijo el exlateral de 39 años de edad.

Richarlyson es un exfutbolista que visitó la camiseta de Brasil en 2008 cuando fue convocado por Dunga, luego de que en 2007 fuese elegido como el mejor en su posición en el fútbol de su país. Con su declaración, se ha convertido en el primer brasileño campeón en confesar su bisexualidad.