Trump reiteró que no regresará a Twitter y recomendó a Elon Musk no adquirir la red social

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump aseveró recientemente que no regresará a Twitter, ni siquiera si se concreta la adquisición de la red social por parte del magnate de origen sudafricano Elon Musk, quien ya anunció que le levantaría el veto.

En horas previas a la oficialización del acuerdo entre Twitter y Elon Musk, Trump fue consultado por Fox News sobre si imaginaba una posible vuelta a la plataforma y su repuesta fue contundente.

"Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero me quedaré en Truth. La conclusión es que no, no voy a volver a Twitter", dijo el exmandatario estadounidense.

Trump incluso este sábado, durante un rally político en Texas, llegó a recomendar a Musk que no adquiriera la red social.

"No creo que vaya a comprar Twitter (...) porque tienes tantas cuentas falsas con los bots (...) Y tiene algunos problemas porque compró acciones que no debería haber comprado, tiene muchos problemas con Twitter", dijo a sus seguidores durante el evento, según reseñó el portal web del Daily Mail.

No es la primera vez que Trump dice que no volverá a Twitter, y más después de haber creado su propia plataforma Truth Social a la cual invitó a Musk.

"Así que ve a Truth Social. Creo que descubrirás que Truth es genial. Decimos la verdad", exclamó.

Lo que se sabe hasta ahora, es que Musk reveló su intención de "desbloquear" todo el potencial de la red social; haciendo especial hincapié en la defensa de la libertad de expresión. Una situación, que se piensa, haría a Trump regresar a la plataforma.

También es de acotar, que la relación entre Musk y Trump históricamente ha sido cordial. Si bien difieren en opiniones sobre temas claves, como el cambio climático, han mantenido un buen trato.

EXPULSIÓN DE TWITTER

Vale recordar, que Trump fue expulsado permanentemente de Twitter a comienzos de 2021, después del asalto al Capitolio, tras la derrota en los últimos comicios presidenciales en EEUU, en los cuales resultó electo el actual mandatario demócrata Joe Biden.

Trump, enardecido por los resultados en su contra, afirmó que se había cometido un fraude, pero sin exponer pruebas. Esta situación llevó a Twitter a censurar muchos de sus mensajes en aquellos días.

Además, la red social aseguró que el por entonces presidente de Estados Unidos había incitado a la violencia y que eso representaba una violación a sus reglas.

Después de ser expulsado de las redes sociales, Trump lanzó su propia aplicación y demandó a Twitter, Facebook y YouTube, alegando que él y otros conservadores habían sido censurados injustamente, a pesar de que las publicaciones de los comentaristas conservadores son habitualmente las más compartidas.